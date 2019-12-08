РИАМО - 8 дек. Пожарные ликвидировали открытое горение в строении на улице Московской в Наро-Фоминске, на месте работают 32 человека, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В воскресенье по адресу: Наро-Фоминск, Московская улица, дом 34, загорелось строение. По данным открытых источников, в этом здании находится стекольная мастерская. Пожар локализовали на площади 600 квадратных метров.

«В 16:00 - ликвидация открытого горения. Привлекаемые силы и средства: девять единиц техники, 32 человека, в том числе от МЧС: пять единиц техники, 19 человек», - говорится в сообщении.