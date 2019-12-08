РИАМО - 8 дек. В столице завершили строительство Северо-Западной хорды, прогнозируется, что на вылетных магистралях поток машин уменьшится на 20-25 тысяч, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Ожидается, что открытие всех участков СЗХ позволит снизить транзитный поток по вылетным магистралям суммарно на 20-25 тысяч транспортных средств в сутки в каждую сторону. При этом прогнозируется увеличение средней скорости движения на участках МКАД, ТТК, Можайском, Рублевском шоссе и Ленинградском проспекте на 15-20% в пиковые периоды», - говорится в сообщении.

Хорда протяженностью около 90 километров связала четыре округа столицы: Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный. Она проходит от Дмитровского до Сколковского шоссе и далее до Мичуринского проспекта.

СЗХ соединяет Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе. В районе Дмитровского шоссе организован съезд с Северо-Западной на Северо-Восточную хорду с движением в сторону аэропорта Шереметьево либо в сторону Ярославского шоссе.