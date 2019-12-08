РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Ребята, занимающиеся в кружке по робототехнике из СДК «Молодежный» городского округа Подольск завоевали четвертое и восьмое место на Кубке губернатора по робототехнике, сообщается в группе «СДК Молодежный» в соцсети «ВКонтакте».

В доме правительства Московской области в Красногорске в воскресенье прошли соревнования на Кубок губернатора по робототехнике. Подольск представили воспитанники кружка «Робототехника» СДК «Молодежный».

«Многие ребята из группы под руководством Сергея Дудченко впервые были на соревнованиях. Итог соревнований: робохоккей - четвертое место из 16, робосумо - восьмое место из 104. Есть к чему стремиться и куда двигаться дальше. В данных соревнованиях участвуют очень сильные команды. Они тренируются в «Кванториуме» и в ЦМИТах», - говорится в сообщении.

Участие в соревнованиях на Кубок губернатора приняли порядка 460 ребят. Они соревновались в семи дисциплинах — «сумо роботов», «кегельринг», «хоккей роботов», Korolev robotic challenge, «движение по линии», «лабиринт», «проектная».