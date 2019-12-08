РИАМО - 8 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что практически все развязки на МКАД в мегаполисе реконструировали, а цены на парковки в городе поднимают только тогда, когда все места на данной территории оказываются забиты полностью автомобилями, сообщается на сайте Вести.ru.

Он уточнил, что Москва строилась не как автомобильный город, никто не рассчитывал, что в мегаполисе будут ездить 5 миллионов машин.

«Конечно, такое количество машин Москва просто вместить не может. Тем не менее, все равно над дорогами тоже работать надо. Там, где пробочные какие-то вещи - например, те же развязки на МКАДе, они стоят там в любое время года. Хоть зимой, хоть летом!» - сказал Собянин в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

По его словам, работы по реконструкции провели почти на всех развязках МКАД, чтобы дороги города вели не только в его центр, чтобы можно было проехать через Москву, минуя центр и перегруженные улицы.

Мэр также рассказал о стоимости парковки в Москве, которая на некоторых улицах доходит до 380 рублей в час.

По его словам, стоимость парковки авто поднимается только тогда, когда парковка полностью забита машинами. Деньги от платной парковки столица отдает районам, где они находятся, для благоустройства.