РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В подмосковном Подольске на автодороге А-107 образовалась пробка длиной более 2 километров в воскресенье днем, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, на 17:00 на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной более 2 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до Толбинского кладбища. Средняя скорость составляет 3 километра в час.

Также на перекрестке улиц Ленина и Школьная в микрорайоне Климовск и улицы Кирова произошло два дорожно-транспортных происшествия.