РИАМО - 8 дек. Из-за футбольного матча «Спартак» - «Ростов», который пройдет на столичном стадионе «Открытие Арена» в воскресенье вечером, могут ограничить вход на станциях метро рядом со спортивным объектом и выход с них, сообщается в Twitter-аккаунте московской подземки.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» начнется в 19:00. Удобнее всего на игру добираться через станции метро «Спартак» и «Тушинская».

«По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к стадиону «Открытие Арена», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными», — говорится в сообщении.

Болельщикам посоветовали заранее приобретать билеты на обратную поездку. Кроме того, пассажирам напомнили, что проезд можно оплатить прямо банковской картой на турникетах, помеченных специальными стикерами.