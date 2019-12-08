РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. Олег Зильберт из городского округа Люберцы занял первое место в соревнованиях Московской области - блицтурниру по шахматам среди ветеранов, сообщается в Instagram-аккаунте luber_sport.

7 декабря в городском округе Люберцы состоялось первенство Московской области по блицу среди ветеранов.

«Чемпионом области стал люберчанин, мастер спорта Олег Зильберт. Второе место у гроссмейстера из Мытищ Аркадия Вуля. Третье место у гроссмейстера Татьяны Богумил из Реутова», - говорится в сообщении.