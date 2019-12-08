РИАМО - 8 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что у властей города нет планов дальнейшего расширения столицы, сообщается на сайте Вести.ru.

«Я вам ответственно заявляю, таких планов нет. Дай бог нам с новой Москвой справиться», - сказал мэр в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Он уточнил, что на сегодняшний день Троицкий и Новомосковский округа столицы стали достаточно продвинутыми частями города, где построены метро, новые дороги, парки и скверы, появились новые рабочие места.

«Сегодня новая Москва уже дает прибавку городскому бюджету, а не убыток», - отметил столичный градоначальник.