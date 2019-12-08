РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 дек. Пожилой водитель иномарки въехал в бетонный забор в Королеве, он также задел еще две машины, сообщил «РИАМО в Королеве» временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД УМВД России по городскому округу Константин Ермилов.

ДТП произошло в воскресенье в 10:45 на улице Пионерской в районе дома 4, корпус 15.

«Шестидесятитрехлетний водитель иномарки совершил столкновение с двумя попутными машинами после чего въехал в бетонный забор. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сказал Ермилов.

Он добавил, что водитель скончался до прибытия скорой помощи. По предварительным данным, перед ДТП у мужчины случился сердечный приступ.