РИАМО - 8 дек. Для пассажиров Московских центральных диаметров очень важным вопросом в момент их запуска остается соблюдение графика движения поездов, в ежедневных опросах этот аспект отметили 20% респондентов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Растет популярность маршрутов МЦД, и мы решаем те вопросы, которые отмечают наши пассажиры в ежедневных опросах - они проводятся практически с момента запуска – с 24 ноября. Мы начали с того, что по просьбам пользователей в максимально короткие сроки добавили вагоны в поездах. <...> Другой вопрос – это соблюдение графика и обновление расписания», - говорится в сообщении.

Это будут требовать от перевозчика – компании ЦППК. В 2016 году в столице также добились максимального соблюдения интервалов движения от частных перевозчиков в первые месяцы после перехода на новую модель работы наземного транспорта в мегаполисе.

В результате опроса пассажиров МЦД 85% отметили улучшение качества поездки по сравнению с первой поездкой на новом виде транспорта Московского региона.

Опросы среди пассажиров МЦД проводили при помощи интервью на станциях МЦД и пересадочных станциях метро, по телефону и СМС, в опросах приняло участие около 10 тысяч человек.

Поезда на МЦД запустили 21 ноября. А с 25 ноября на МЦД-2 все составы ходят только в 10- и 11-вагонном исполнении, со 2 декабря на МЦД-1 были запущены 11-вагонные поезда «Иволга 2.0» вместо семивагонных. Благодаря этому общее количество новых мест для пассажиров составило более 1 миллиона в сутки.

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