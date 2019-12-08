РИАМО - 8 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в телефонном разговоре поздравил со 100-летием жителя Подольска Потапа Могилея и поблагодарил ветерана за многолетний добросовестный труд, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Поздравляю вас с юбилеем! Здоровья вам, мы берем с вас пример. Большое спасибо за ваши добрые дела. Пусть всегда рядом будут близкие, поддерживают вас, а вы их вдохновляйте», - сказал Воробьев

Потап Иосифович Могилей в три года остался без матери, пережил голод. В 19 лет ушел в армию, где получил профессию водителя. С первого дня Великой Отечественной войны возил боеприпасы на фронте. Победу встретил в Берлине.

Ветеран имеет орден Отечественной войны II степени и медаль «За боевые заслуги». В 1949-м вместе с женой и дочерью Татьяной он работал в Клину в АТК-5 до 1994 года. После кончины супруги перебрался в Подольск, где сейчас и проживает вместе с дочерью, внучкой Мариной и десятилетней правнучкой Полиной. У Могилея также есть внук Константин и правнук Даниил.