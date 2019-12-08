РИАМО - 8 дек. В подмосковном Наро-Фоминске локализовали пожар в строении на общей площади 600 квадратных метров, в результате пожара никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

Ранее в Наро-Фоминске на Московской улице, дом 34, загорелось строение. По данным открытых источников, в этом здании находится стекольная мастерская.

«В 14:55 объявлена локализация пожара на общей площади 600 квадратных метров. Тушение продолжается», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате пожара пострадавших нет.