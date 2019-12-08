РИАМО - 8 дек. В Пресненском районе столицы водитель такси напал на пассажирку, отобрал у нее крупную сумму денег и мобильный телефон, после чего скрылся, злоумышленника ищет полиция, сообщил РИАМО представитель пресс-службы московского главка МВД РФ.

«7 декабря в 22:00 в полицию поступило заявление от гражданки 1985 года рождения о том, что на территории Пресненского района водитель такси ударил заявительницу по голове, забрал денежные средства в размере 100 тысяч рублей, сотовый телефон. После чего вытолкал ее из автомобиля и скрылся с места происшествия», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка. Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленника.