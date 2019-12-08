РИАМО - 8 дек. Еще на нескольких станциях Московских центральных диаметров заработали турникеты в связи с окончанием бесплатного периода пользования МЦД, которое запланировано на 9 декабря, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

Ранее турникеты включили на станциях Волоколамская, Новохохловская, Тимирязевская, Каланчевская, Текстильщики, Силикатная, Савеловская.

«Подключение турникетов продолжается - створки закрыты на станциях: Покровское, Пенягино, Окружная, Сколково, Нахабино, Курская», - говорится в сообщении.

Турникеты также включили на станциях Рабочий поселок, Рижская, Тимирязевская, Баковка, Беговая.

В воскресенье проход через турникеты еще бесплатный. Если турникет закрыт, нужно приложить соцкарту москвича, «Тройку» или «Тройку-Стрелку», списания средств не будет. К валидаторам карты прикладывать не нужно, иначе может списаться стоимость поездки.

Первые два Московских центральных диаметра запустили 21 ноября. Платный проезд вводится на МЦД с 9 декабря.