РИАМО - 8 дек. Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек в результате пожара в городском округе Ступино, предварительной причиной ЧП называют неосторожное обращение с огнем, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В воскресенье произошло возгорание в бытовке по адресу: городской округ Ступино, деревня Ловцово. После ликвидации пожара найдены тела двух мужчин 1987 и 1989 годов рождения.

«По данному факту следственным отделом по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем», - говорится в сообщении.

Специалисты проводят комплекс необходимых мероприятий, чтобы установить причины и обстоятельства происшествия. Назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.