РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Спортсменке из подмосковного Подольска с ограниченными возможностями здоровья Елене Крутовой, которая занимается стрельбой из лука, вручили орден «Спортивная доблесть» I степени, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В министерстве физической культуры и спорта Московской области на днях прошла торжественная встреча с победителями и призерами чемпионатов мира по адаптивным и неолимпийским видам спорта. Более 30 спортсменов и их личных тренеров получили ордена и благодарности министерства за успехи на международных соревнованиях сезона 2019 года.

«Среди награжденных и подольчанка, член клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» Елена Крутова, которая занимается спортом среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, в частности, стрельбой из лука. Ей вручили орден «Спортивная доблесть» I степени», - говорится в сообщении.