РИАМО - 8 дек. Перед введением платного проезда на Московских центральных диаметрах турникеты уже включили на семи станциях, в воскресенье проход через турникеты остается бесплатным, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

В воскресенье на станциях МЦД начали закрывать турникеты, так как с 9 декабря проезд по МЦД станет платным.

«Сейчас уже включены турникеты на станциях: Волоколамская, Новохохловская, Тимирязевская, Каланчевская, Текстильщики, Силикатная, Савеловская», — говорится в сообщении.

В воскресенье проход через турникеты еще бесплатный – нужно приложить транспортную карту к турникету, списания стоимости поездки не будет. К валидаторам карту прикладывать не нужно.

На МЦД будут действовать три тарифные зоны: «Центральная» (стоимость проезда – 38 рублей), «Пригород» (45 рублей) и «Дальняя» (цена за билет на электричку до границ МЦД + 45 рублей).

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