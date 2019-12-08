РИАМО - 8 дек. Температура на 5-6 градусов выше нормы ожидается в Подмосковье и Москве на следующей неделе, при этом в ночные часы возможен небольшой снег, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погода на этой неделе останется во власти атлантических циклонов. Температура в ночные часы будет слабоотрицательной - в Москве от +1 до -1, по области возможно понижение до -4 градусов. Дневная температура слабоположительная - 0 - плюс 2, либо плюс 1-3», - сказала Позднякова.

Она добавила, что такая погода больше соответствует ноябрю.

По словам синоптика, будет пасмурно, ожидаются небольшие осадки в виде слабого снега по ночам и в виде мороси в дневные часы.