РИАМО - 8 дек. Строение загорелось в Наро-Фоминском округе Подмосковья, на месте работают 32 человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 12:57 8 декабря в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Наро-Фоминский, улица Московская, дом 34», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают девять единиц техники, 32 человека, в том числе от МЧС: пять единиц техники, 19 человек.

По данным открытых источников, в этом здании находится стекольная мастерская.