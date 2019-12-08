РИАМО - 8 дек. Женщина ранила мужчину в поселке Пролетарский городского округа Серпухов, пострадавшего госпитализировали с ранением спины, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Он уточнил, что 6 декабря в 02:37 из дома на улице Новой в поселке Пролетарский городского округа Серпухов бригада скорой доставила в больницу местного жителя с проникающим колото-резаным ранением спины.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в МУ МВД местная жительница. Преступление совершено в ходе возникших неприязненных отношений, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

По его словам в отношении женщины возбуждено уголовное дело статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», избрана мера пресечения – подписка о невыезде.