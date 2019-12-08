РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Управляющая компания «Любимый дом» в Подольске планирует украсить новогодней атрибутикой подъезды многоквартирных домов до конца 2019 года, управляющая компания также попросила жителей украсить свои этажи и холлы первых этажей, сообщается на сайте УК.

«В Подольске началось новогоднее оформление входов в подъезды. Гирлянды уже зажглись в Электромонтажном проезде, дом 11, и на Бородинском бульваре, дом 2. Все подъезды в управлении УК «Любимый дом» будут украшены до конца декабря», - говорится в сообщении.

Также управляющая компания попросила жителей украсить свои этажи и холлы первых этажей, отметив, что у каждого найдутся лишние новогодние украшения, а хорошее настроение никогда не бывает излишним.