РИАМО - 8 дек. На Шереметьевской улице в столице неизвестный в ходе ссоры сильно ранил своего оппонента, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, ночью 7 декабря в службу «02» из медучреждения сообщили о госпитализации раненого. У пострадавшего было проникающее колото-резаное ранение передней брюшной стенки с повреждением внутренних органов.

«Установлено, что 6 декабря в 18:00 по адресу: улица Шереметьевская, дом 6, корпус 1, неизвестный в ссоре неустановленным предметом причинил пострадавшему указанные телесные повреждения, скрылся», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.