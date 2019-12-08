РИАМО - 8 дек. На ГУМ-катке в столице состоялся матч «Последней игры», он прошел между командой «Все звезды Последней игры» хоккеиста, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова и молодежной сборной «Все звезды Москвы» хоккеистов с ограниченными физическими возможностями, передает корреспондент РИАМО.

«Мы выкатились все на лед для того, чтобы попробовать, как непросто людям с ограниченными возможностями заниматься тем, что для нас для всех доставляет радость и удовольствие. Мы погрузились в атмосферу того спорта, который не имеет никаких ограничений, он учит нас всех добру, пониманию», - сказал Фетисов.

Он добавил, что матч также призван обратить внимание общественности на изменение климата на планете.

«Раньше в Москве мы уже с октября катались на прудах, на речках - сегодня это невозможно. В нашей жизни уже произошли изменения, которые не могут не заставить задуматься, что же происходит», - добавил Фетисов.

Провести хоккейный матч в сердце Москвы помогла группа компаний Bosco di Ciliegi, которая на безвозмездной основе предоставила ГУМ-каток.

3 декабря отмечался День осведомленности об инвалидности. Вся первая неделя декабря посвящена привлечению внимания к тем сложностям, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью. «Последний матч» стал одним из главных мероприятий недели.