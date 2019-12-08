РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. Активист Гражданского комитета России, житель подмосковного Дзержинского занял первое место в чемпионате мира по пауэрлифтингу, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

В Москве состоялся V чемпионат мира по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, народному жиму, становой тяге, строгому подъему на бицепс, армлифтингу и стритлифтингу. Соревнования проходили с 4 по 8 декабря. Всего 3116 заявок поступило от спортсменов для участия.

«Активист Гражданского комитета России Артем Лазарев занял первое место в весовой категории до 82,5 килограммов в классическом пауэрлифтинге среди возрастной группы юниоры», - говорится в сообщении.

В чемпионате участвовали спортсмены из 40 стран мира и 76 регионов России.