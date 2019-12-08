РИАМО - 8 дек. Ссора двух мужчин в Жуковском закончилась поножовщиной, пострадавшего с ранением живота госпитализировали, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

По его словам, в 06:10 7 декабря от подъезда дома на улице Дзержинского в Жуковском бригадой скорой помощи в городскую клиническую больницу доставлен и госпитализирован местный житель 1988 года рождения с проникающим ножевым ранением брюшной полости.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД мужчина 1987 года рождения. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».