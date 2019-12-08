РИАМО - 8 дек. Ночные морозы до минус 8 градусов и солнечная погода ожидаются в центральной России, в том числе в столице, с 11 по 14 декабря, сообщается на сайте «Метеовести».

В начале недели в центральной России ожидаются оттепель и осадки в виде мороси и слабого дождя. Скорость порывистого ветра будет достигать 10-15 метров в секунду. 9 и 10 декабря ночью в Москве будет 0 – плюс 3 градуса, днем - плюс 1-4, что на 6-7 градусов выше нормы.

«Однако в ночь на среду с приближением холодного атмосферного фронта ливень станет переходить в мокрый снег, а к утру, когда температура понизится до околонулевых отметок, - в заряды снега, на дорогах станет скользко – образуется гололедица, в зоне которой окажется практически весь СЗФО, а также северные и западные районы центральной России», — говорится в сообщении.

После этого погода улучшится. С 11 по 14 декабря будет светить солнце, осадков не ожидается. Подморозит: под утро температура составит минус 8-3 градуса, после полудня – минус 5 – 0 градусов. Это близкие к норме значения.

Пятнадцатого декабря небо постепенно затянут снеговые тучи, начнется потепление. Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время настоящая зимняя погода не наступит.