РИАМО - 8 дек. Американские ученые из Стэнфордского университета, проанализировав кровь человека, выявили три стадии старения организма, сообщает Газета.ru.

«Эти этапы связаны с качественным составом крови и начинаются в 34, 60 и 78 лет. <…> Эти данные помогут в разработке новых диагностических инструментов и откроют путь к новым исследованиям по проблеме старения», - говорится в сообщении.

Было проанализировано содержание порядка 3 тысяч отдельных белков в плазме крови 4263 людей в возрасте от 18 до 95 лет. В ходе исследования стало понятно, что содержание 1379 из этих белков значительно изменяется в течение жизни. При этом информация о 373 из белков может предсказать возраст человека с высокой точностью.

Также было выяснено, что о возрасте можно узнать также всего по девяти белкам, которые являются важной составной частью крови, несут информацию от всех клеток организма.

Исследователи узнали, что концентрации большей части белков изменяются скачками и относительно синхронно. Изменения происходят в среднем в 34 года, 60 и 78 лет, а, значит, именно тогда организм претерпевает самые важные перестройки.

«Проанализировав картину изменений белков, авторы научились определять возраст человека по анализу 373 компонентов плазмы с точностью до трех лет», - уточняется в материале.

Также в ходе исследования удалось узнать, что мужчины и женщины стареют по-разному.