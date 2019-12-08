РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. Дети из подмосковных Люберец смогут посетить интерактивную программу в мастерской Деда Мороза в Центральном парке в воскресенье, сообщается в Instagram-аккаунте парков культуры и отдыха городского округа.

Мастерская главного зимнего волшебника открылась 7 декабря в Центральном парке культуры и отдыха.

«Добрая сказка, песни и хороводы, вкусные угощения и фото с любимыми героями - все это сделало вечер в любимом парке по-настоящему ярким на открытии мастерской Деда Мороза. 8 декабря в мастерской Деда Мороза в 15:30 пройдет интерактивная программа от театра кукол «Радуга», - говорится в сообщении.