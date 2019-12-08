РИАМО - 8 дек. Жителям столицы рассказали, в какой оранжерее посмотреть на самые большие кувшинки в мире, где растет шоколадное дерево и как накормить хищное растение, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Оказаться в субтропиках посреди зимы можно в «Аптекарском огороде». В суккулентной оранжерее можно посмотреть на одну из старейших в России коллекций кактусов, в викторной - крупнейшие в мире кувшинки.

«Прогуливаясь по пальмовой оранжерее, можно изучить единственную в России теофрасту царственную, которую вырастили из семечка, привезенного из экспедиции в середине XIX века, или постоять на берегу уникального болота с хищными растениями», - говорится в сообщении.

Сейчас в «Аптекарском огороде» работает выставка «Японский сад. Царство мхов и новогодние растения». На ней посетители могут увидеть редкие папоротники, необычные новогодние деревья из алых азалий и мексиканские пуансетии, цветы которых называют рождественскими звездами.

В Фондовой оранжерее Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина РАН можно увидеть более 5 тысяч видов и сортов растений из тропиков и субтропиков. Посетители экспозиции совершают небольшое путешествие по экзотическим регионам. Здесь растут пальмы, фикусы-душители, какао, маниоку, американские агавы, кактусы, юкки и африканские алоэ, азалии, баобабы и другие.

Восстановленные по старинным чертежам оранжереи в «Царицыне» могут удивить посетителей инжиром, гранатами, агавами, кактусами, цитрусовыми, виноградом, фуксиями, ананасами, розмарином и другими растениями. В конце декабря там откроется выставка «Новый год в царстве флоры», на которой представят растения - символы Рождества и Нового года, весенние первоцветы.

Во флорариуме парка «Зарядье» можно посмотреть, как плодоносит клубника, растут пряные травы, папайя, ананасы, кофе и бананы. Всего можно увидеть 500 различных растений.

А в оранжерее Московского зоопарка иногда даже бушуют ливни с сильными ветрами и туманами. Сложные инженерные системы таким образом создают необходимый микроклимат. Здесь представлены пальма вашингтония крепкая с листьями от 1,5 до 5 метров и «рыбий хвост» (или кариота мягкая), перистые листья которой напоминают хвост рыбы.

Оранжерея «Городской фермы» на ВДНХ рассчитана в первую очередь на малышей, чтобы дети смогли увидеть, как растут цветы и травы, узнать о свойствах эфирных масел, о лекарственных и ядовитых растениях. На сегодняшний день там цветет стрелиция Николая, инжир, лимонник (скрещенные лимон и апельсин), мандарин и лайм.

Оранжерея с хищными растениями в Биологическом музее имеет в своей коллекции порядка 300 растений из тропиков и субтропиков. Для гостей с ограниченными возможностями здоровья здесь разработали специальные экскурсии. Например, слепые ребята могут ощупать простые и сложные листья растений, ощутить форму и строение листовой пластинки, опушение на листьях, почувствовать аромат цветов и листьев.

В учебной оранжерее станции юннатов выращивают около 400 растений из тропических и субтропических регионов — пальмы, кактусы, кофейное дерево. На станции регулярно проводят праздники и акции для детей и взрослых, мастер-классы, «Экосубботы».