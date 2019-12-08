РИАМО - 8 дек. В автомойке на востоке столицы мужчина напал на сотрудника сервиса и ранил его ножом, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье источник в правоохранительных органах.

По его словам, поздно вечером 6 декабря в службу «02» сообщили о ножевом ранении по адресу: улица Олений Вал, дом 24, строение 6.

«Прибывшими на место сотрудниками <…> задержан мужчина 1973 года рождения, неработающий, который изобличен в том, что 6 декабря в 23:40 в комнате отдыха для персонала автомойки в ссоре ножом причинил проникающее колото-резаное ранение в грудь мужчине 1986 года рождения, работнику указанной автомойки, который нарядом скорой медпомощи доставлен в медучреждение и госпитализирован в реанимационное отделение», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве подтвердил факт задержания подозреваемого.