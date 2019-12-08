РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Волонтеры движения «Милосердие - Подольск» закрыли благотворительный проект по предоставлению бесплатных обедов для бездомных в Екатерининском сквере Подольска, волонтеры надеются, что в будущем появится возможность возобновить проект, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие - Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В прошедшую субботу, 7 декабря, прошло последнее наше кормление бездомных и малоимущих в Екатерининском сквере Подольска. Проект волонтерского движения Подольского благочиния «Кормление бездомных», который существовал с марта 2016 года и со временем перерос в «Раздачу горячих обедов малоимущим», закрыт по не зависящим от нас причинам. Конечно, добровольцы «Милосердие – Подольск» будут по-прежнему помогать чем возможно бездомным и малоимущим людям, обратившимся за помощью», - говорится в сообщении.

Волонтеры надеются на то, что со временем у них вновь появится возможность данный проект возобновить.