РИАМО – 8 дек. Министерство просвещения РФ предложило увеличить заработную плату учителей, соответствующее предложение направлено в Минтруд России, сообщает Газета.ru.

«Предварительно министерство провело мониторинг, в результате которого выяснилось, что заработок представителей этой профессии по России отличается в несколько раз», - говорится в сообщении.

Так, в Приморском крае оклад учителя составляет 22,3 тысячи рублей, в Мордовии – 3,6 тысячи рублей.