РИАМО - 8 дек. Видеоролик с кадрами полыхающей гостиницы «Усадьба Ромашково» в Одинцовском округе Подмосковья, снятый с воздуха, опубликован на сайте «Звезды».

Гостиница «Усадьба Ромашково» загорелась утром в воскресенье. Площадь пожара составила 1050 квадратных метров, обрушилась крыша. Эвакуированы 29 человек, судьба еще одного неизвестна. Открытое горение ликвидировали в 11:14.

«Полыхающая крыша и клубы дыма: пожар в подмосковной гостинице сняли с воздуха», - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть полыхающее здание с обрушившейся крышей, пожарных, которые заливают огонь из брандспойтов. Рядом со сгоревшим зданием находятся жилые дома.