РИАМО - 8 дек. С 9 по 14 декабря в столичных поликлиниках пройдут лекции о профилактике инфаркта и рахита, вреде курения, также москвичи смогут пройти скрининг-оценку уровня здоровья, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В филиале №3 городской поликлиники №134 поговорят о факторах риска и профилактике инфаркта миокарда. Посетить лекцию могут все желающие, предварительная регистрация не требуется», - говорится в сообщении.

Начало - в 10:00 9 декабря по адресу: улица Теплый Стан, дом 13, корпус 2.

В этот же день лекция о вреде курения пройдет в филиале №3 консультативно-диагностического центра №2 (Открытое шоссе, дом 24, корпус 9).

А 10 декабря в филиале №1 детской городской поликлиники №130 (Осенний бульвар, дом 19) расскажут о профилактике рахита у детей, в Южнопортовом филиале городской клинической больницы №13 (улица Трофимова, дом 26, строение 8) – о паховых грыжах.

Занятие по оказанию первой помощи при инсульте состоится 11 декабря в филиале №2 поликлиники №155 (Бескудниковский бульвар, дом 59) консультативно-диагностического центра №6 (Бескудниковский бульвар, дом 59). В тот же день лекция об основах лечебного питания для грудничков пройдет в филиале №3 консультативно-диагностического центра №6 (Ярцевская улица, дом 25, корпус 2).

Занятие в школе молодых родителей состоится 12 декабря в филиале №1 детской городской поликлиники №86 (Дубнинская улица, дом 40, корпус 3). На нем расскажут, как бороться с гипогалактией — недостатком грудного молока, дадут советы по профилактике этого состояния и рекомендации по оптимальной диете для кормящих матерей.

Двенадцатого декабря также пройдет день открытых дверей в центре здоровья городской поликлиники №218 (проезд Шокальского, дом 8). Москвичи смогут бесплатно проверить здоровье легких и получить консультации специалистов по данному вопросу.

Скрининг-оценку и экспресс-анализ уровня холестерина и глюкозы в крови можно будет сделать 13 декабря в центре здоровья диагностического центра №5 (Абрамцевская улица, дом 16, корпус 1).

Занятия в школе здоровья пройдут 13 декабря в городской поликлинике №201 (Зеленоград, корпус 2042) и 14 декабря в детской городской поликлинике №98. Кроме того, 13 декабря прочитают лекцию о здоровом образе жизни в центре здоровья филиала №1 детской городской поликлиники №42 (Голубинская улица, дом 21, корпус 2).