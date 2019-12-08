РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В поселке Железнодорожный подмосковного Подольска подрядчик опилил сухие и аварийные деревья, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Лаговский Подольска силами подрядной организации ООО «ЭкоНадежда» была произведена опиловка деревьев (сухих и аварийных - ред.) в поселке Железнодорожный», - говорится в сообщении.

Также в поселке Молодежный воспитанники детского сада «Звездочка» украсили в парке новогоднюю елку игрушками, сделанными своими руками.