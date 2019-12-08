РИАМО - 8 дек. Возгорание произошло в бытовке в деревне Ловцово городского округа Ступино, в результате пожара пострадали несколько человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 09:52 поступила информация о возгорании в бытовке по адресу: Московская область, городской округ Ступино, деревня Ловцово.

«Есть пострадавшие. Ликвидация пожара до прибытия пожарных подразделений. Привлекаемые силы и средства: одна единица техники, четыре человека», - говорится в сообщении.