РИАМО - 8 дек. Пожарные ликвидировали открытое горение в гостинице в селе Ромашково Одинцовского городского округа, из здания эвакуировали 29 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Пожар произошел в гостинице «Усадьба Ромашково» по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, село Ромашково, улица Советская, дом 14А. Площадь возгорания составила 1050 квадратных метров. Эвакуированы 29 человек, судьба еще одного неизвестна.

«В 11:14 - ликвидация открытого горения. По предварительным данным, пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: 23 единицы техники, 67 человек, в том числе от МЧС: 11 единиц техники, 35 человек», - говорится в сообщении.