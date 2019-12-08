РИАМО - 8 дек. В ночь на воскресенье в Пожарском переулке в столице загорелся мусор в металлическом контейнере, спасателям удалось потушить пожар, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В 02:44 8 декабря в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Москве поступила заявка о загорании по адресу: Пожарский переулок, дом 15 (ЦАО). Происходило загорание мусора в металлическом контейнере на площади 5 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В 03:09 пожар ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.