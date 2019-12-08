РИАМО - 8 дек. В воскресенье на станциях Московских центральных диаметров закрывают турникеты, для прохода нужно использовать либо соцкарту москвича, либо «Тройку», либо «Тройку-Стрелку», сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.
На МЦД с 9 декабря вводится платный проезд.
«Cписаний до понедельника не будет, но карту приложить надо», - говорится в сообщении.
В случае затруднений пассажиров призвали обращаться к сотрудникам у турникетов.
МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск работают с 21 ноября. Воскресенье – последний день, когда поездки на МЦД бесплатные. Для поездок нужно перекодировать транспортные и социальные карты.
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