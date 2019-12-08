РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В доме культуры имени Карла Маркса подмосковного Подольска 29 декабря пройдет новогодний благотворительный концерт в помощь приютам для животных, сообщается в группе «Общество защиты животных «ЗооЩит» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках проекта «Зима в Подмосковье» и акции «Новогодний мешок добра» 29 декабря в 19:00 в Подольске пройдет благотворительный праздничный концерт творческих коллективов ДК имени Карла Маркса. На концерте будет осуществляться сбор кормов для подопечных общества защиты животных «ЗооЩит», - говорится в сообщении.

Поучаствовать в акции смогут все желающие. Для этого необходимо будет приобрести любой корм для животных и принести его в дом культуры. Все собранные корма будут переданы в приюты для животных. Вход на концерт будет платным.