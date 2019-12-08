РИАМО - 8 дек. Приговор бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову, обвиняемому в хищении, растрате и легализации более 14 миллиардов рублей, огласят 16 декабря в 14:00, организации региона ждут возмещения убытков в результате завершения данного дела, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Алексею Кузнецову грозит 14 лет колонии общего режима, штраф в 1 миллион рублей. Также обвинение просит удовлетворения всех гражданских исков. Кузнецов выступил в суде с последним словом, признал свою вину и попросил прощения у потерпевших», - говорится в сообщении.

Из-за действий Кузнецова и сообщников в 2004-2007 годах был нанесен ущерб муниципальным организациям Подмосковья, областным акционерным обществам - ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО) и ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК) в размере около 10 миллиардов рублей. Еще почти 4 миллиарда рублей составили потери бюджета региона.

Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган отметил, что с 2012 года министерство ведет работу по возврату похищенных средств через взыскание денежных средств и имущества, приобретенного на похищенные деньги. Удалось вернуть в областную казну часть имущества - конькобежный центр «Коломна», деловой центр «Два капитана», Ледовый дворец Балашихи и другие объекты, в том числе предметы искусства, приобретенные на похищенные деньги.

В 2018 году музею «Новый Иерусалим» была передана изъятая при аресте заместителя Кузнецова Валерия Носова коллекция картин, а в августе музейно-выставочный комплекс принял еще 800 книг, более 100 картин известных художников, а также иконы, оружие, предметы мебели – из коллекции бывшей жены экс-министра Жанны Булах, изъятые при попытке отправить их за границу.