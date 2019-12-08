РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. Более 40 спортсменов из подмосковных Люберец участвуют в воскресенье в первенстве Московской области по сетокану, сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации городского округа Владимир Сурков.

Первенство проходит в воскресенье во Дворце спорта «Триумф».

«Мы проводим первенство Московской области по сетокану, у нас сегодня приехали более 400 участников. Эти соревнования являются отборочными для формирования сборной команды Московской области для участия в соревнованиях в Центральном федеральном округе. Нам приятно, что первенство проходит именно у нас в округе. Более 40 спортсменов от Люберец участвуют в первенстве», - сказал Сурков.

По его словам, участники приехали из Московской области, Рязанской области и Москвы.