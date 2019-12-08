РИАМО - 8 дек. Доход от туристического бизнеса в столице в 2019 году составит около 1 триллиона рублей, за два года поток туристов вырос практически в два раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Туризм, конечно, серьезная отрасль для Москвы. Уверен, что в этом году объем вклада в экономику города будет около триллиона рублей», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в этом году Москву в два раза больше посетило экскурсантов - людей, которые приехали менее чем на 24 часа. Гостиницы города же были заполнены на уровне мировых столиц туризма.

«Наши гостиницы, несмотря на то, что каждый год дополнительные гостиницы вводим, заполнены так, как заполнены гостиницы в Париже, Лондоне», - добавил Собянин.