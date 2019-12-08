РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в одной из бань на Даниловской улице деревни Кутьино в городском округе Подольск, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске 7 декабря в 17:37 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Даниловская, дом 12 (деревня Кутьино). В 18:21 пожарные ликвидировали возгорание», - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие три единицы техники и 11 человек. Пострадавших нет.