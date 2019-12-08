РИАМО - 8 дек. Пожарным удалось локализовать возгорание в гостинице в селе Ромашково Одинцовского городского округа, на месте ЧП работают 67 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Пожар произошел в гостинице «Усадьба Ромашково» по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, село Ромашково, улица Советская, дом 14А. Площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров. Эвакуированы 29 человек, судьба еще одного неизвестна.

«В 09:50 - локализация пожара на площади 1050 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет», - говорится в сообщении.

В тушении возгорания принимают участие 67 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС: 35 человек и 11 единиц техники.