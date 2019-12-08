РИАМО - 8 дек. Опросы пассажиров Московских центральных диаметров, которые проводятся каждый день, показали, что навигации на новом виде транспорта стало достаточно, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Навигации на новом «наземном метро» стало достаточно для всех категорий пассажиров - кто часто пользуется МЦД и для тех, кто только два-три раза в неделю ездит <...>. В первые дни после запуска МЦД у некоторых пользователей, в особенности новых, возникли сложности в построении маршрутов, а на некоторых станциях они отмечали нехватку схем и указателей», - говорится в сообщении.

По пожеланиям пассажиров установили еще порядка 5 тысяч различных элементов навигации, в том числе на центральных вокзалах. В последнем опросе уже в 1,5 раза меньше пассажиров (9%) отметили сложности в ориентировании на диаметрах.

С момента запуска МЦД проводятся опросы пассажиров на станциях МЦД, пересадочных станциях метро, по телефону и СМС, чтобы как можно быстрее улучшить работу диаметров. По просьбам москвичей и жителей Подмосковья были добавлены вагоны в поездах, и на диаметрах сейчас ходят только 10-11 вагонные составы. Всего в ежедневных опросах поучаствовали порядка 10 тысяч человек.

Движение по первым двум маршрутам МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запустили 21 ноября. В воскресенье по диаметрам еще можно проехать бесплатно. Платный проезд вводится с 9 декабря. Для поездок на поездах МЦД нужно перекодировать транспортные и социальные карты.

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