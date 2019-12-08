РИАМО - 8 дек. На Белореченской улице в Москве легковой автомобиль врезался в фонарный столб, в результате происшествия пострадал один человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«На Белореченской улице водитель автомобиля марки «ВАЗ» совершил наезд на мачту городского освещения. В результате аварии пострадал пассажир автомобиля», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшей дорожной аварии.