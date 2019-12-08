РИАМО - 8 дек. Утром в воскресенье в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково отменили и задержали 37 прилетов и вылетов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В Шереметьеве задержали 13 рейсов. В Домодедове отменили 10 прилетов и вылетов, задержали восемь. Во Внукове задержали шесть рейсов.

В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы, предупреждение действует до 9 декабря. «Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.