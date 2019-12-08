РИАМО - 8 дек. Площадь возгорания, произошедшего в гостинице «Усадьба Ромашково» в Одинцовском городском округе, выросла до 1 тысячи квадратных метров, частично обрушилась крыша, сообщается в Twitter-аккаунте МЧС России.

Пожар произошел по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, село Ромашково, улица Советская, дом 14А. В 07:58 площадь возгорания составляла 800 квадратных метров.

«В Московской области горит гостиница «Усадьба Ромашково». Площадь пожара - 1 тысяча квадратных метров, крыша здания частично обрушилась. Эвакуированы 29 человек», - говорится в сообщении.

Также спасатели не знают о судьбе еще одного человека на данный момент.