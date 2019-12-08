РИАМО - 8 дек. Возгорание произошло в квартире жилого дома на Каширском шоссе в столице, в ходе тушения пожара спасено пять человек, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В воскресенье в 06:12 поступило сообщение о возгорании по адресу: Каширское шоссе, дом 11, корпус 1 (ЮАО). Пожар произошел в жилом восьмиэтажном здании. Горели личные вещи и мебель в квартире на пятом этаже на площади 10 квадратных метров.

«В 06:27 пожар ликвидирован. Спасено пять человек (из горящей квартиры спасен один человек и с вышележащих этажей еще четыре человека). Информация о пострадавших не поступала», - говорится в сообщении.